Xabi Alonso, Arda Güler kararını açıkladı: Bu sezon daha fazla oynayacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda sahne almaya hazırlanan Real Madrid’de, teknik direktör Xabi Alonso basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Eflatun-beyazlıların yeni çalıştırıcısı Xabi Alonso, Arda Güler’in takım içindeki geleceğine dair net mesajlar verdi.

Bu akşam saat 22.00’de Al Hilal ile karşılaşacak olan Real Madrid’de gözler bir yandan da genç yıldızların durumuna çevrilmiş durumda. Milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki rolü merak edilirken, İspanyol teknik adam bu konuda soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

"Uyum süreci zaman alır"

Alonso, “Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum süreci zaman alır. Luka Modric örneğini hatırlayın, o da zamanla gücüne güç kattı. Arda için de bu geçerli. Bu tür gelişimler doğal süreçlerdir” dedi.

Takım içi dayanışmaya da dikkat çeken Alonso, “Real Madrid’de herkes birbirine yardım ediyor. Adaptasyon bu kulüpte zamanla oturuyor. Arda'nın bu sezon daha fazla süre alması kaçınılmaz. Ayrıca altyapıdan gelen Castilla oyuncuları da bu sürece katkı veriyor” ifadelerini kullandı.