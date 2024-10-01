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Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha! Tarihe geçti

Dünyanın en genç büyükustası unvanına sahip Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi
AA
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Yağız Kaan Erdoğmuş'tan bir rekor daha! Tarihe geçti
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Dünyanın en genç büyükustası (GM) ünvanına sahip satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçen en genç sporcu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Genç yıldızımız, 'Dünyanın en genç büyükustası' Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir rekora daha imza attı. FIDE rating listesi bugün yayınlandı ve yıldız sporcumuz Yağız Kaan, 2600 Elo'yu aşan dünya tarihindeki ilk 13 yaşındaki sporcu oldu. Yağız, John Burke, Wei Yi, Praggnanandhaa, Abhimanyu Mishra, Nihal Sarin ve Wesley So gibi 14 yaşında 2600'e ulaşmayı başaran seçkin ustaların yer aldığı 'satranç dahileri kulübü'ne katıldı." denildi. 

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