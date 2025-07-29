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  4. 14 Ağustos Kritik Gün: Borsa, Altın, Dolarda Neler Olacak? | Haftanın Stratejisi | Murat Özsoy

14 Ağustos Kritik Gün: Borsa, Altın, Dolarda Neler Olacak? | Haftanın Stratejisi | Murat Özsoy

Haftanın Stratejisi programı her salı saat 20.00'de Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında...

Merve Kornik
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Ekonomi gündemini yakından takip edenler için Haftanın Stratejisi bu hafta dopdolu! Şenay Zeren’in sunduğu programda, Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy ile faiz kararı, enflasyon tahmini, mevduat faizleri, borsa, döviz kurları ve altın fiyatları masaya yatırıldı.

 

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