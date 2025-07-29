14 Ağustos Kritik Gün: Borsa, Altın, Dolarda Neler Olacak? | Haftanın Stratejisi | Murat Özsoy

Ekonomi gündemini yakından takip edenler için Haftanın Stratejisi bu hafta dopdolu! Şenay Zeren’in sunduğu programda, Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy ile faiz kararı, enflasyon tahmini, mevduat faizleri, borsa, döviz kurları ve altın fiyatları masaya yatırıldı.
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