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  4. ABD Enflasyonu Beklentileri Aştı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu?

ABD Enflasyonu Beklentileri Aştı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Barış Esen - Vahap Munyar - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
SELTEM İYİGÜN - COFACE EKONOMİSTİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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