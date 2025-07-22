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  4. ABD Hisselerinde Akıl Dışı Coşku mu, Fırsat mı? | Paranın İzinde | Ali Akova

ABD Hisselerinde Akıl Dışı Coşku mu, Fırsat mı? | Paranın İzinde | Ali Akova

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü yayında; ABD borsalarındaki yükselişin ardındaki dinamikleri, Fed’in etkisiyle küresel piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve emtia piyasalarının geleceğini konuşuyoruz. Ayrıca Nvidia, Intel, Alibaba gibi dev şirketlerin hisse analizlerini ve Hong Kong ETF’i gibi dikkat çeken yatırım alternatiflerini değerlendiriyoruz.

Bu yayında öne çıkan başlıklar:

- ABD hisselerinde “akıldışı coşku” mu, fırsat mı?
- Fed kararları ne kadar fiyatlandı?
- Altın, gümüş, bakır yatırımcısını ne bekliyor?
- Nvidia, Intel, Plug Power, BigBear AI Holdings analizi
- Alibaba ve Expedia için beklentiler
- Hong Kong ETF’i yatırımcısına ne sunuyor?

Ekonomi, yatırım, altın, borsa ve dijital varlıklara dair güncel ve derinlikli analizler için bu yayını kaçırmayın!

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