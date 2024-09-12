ABD'de Yıllık Enflasyon 3,5 Yılın En Düşük Seviyesinde!
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Ali Ağaoğlu ve Şenay Zeren ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
07.40 SKYPE BAĞLANTISI: BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
07.45 SKYPE BAĞLANTISI: MURAT ÖZSOY – BİZ FİNANSAL DANIŞMANLIK KURUCUSU
08.05 SKYPE BAĞLANTISI: HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
08.15 SKYPE BAĞLANTISI: PROF. DR. EMRE ALKİN- TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
08.40 SKYPE BAĞLANTISI: BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI