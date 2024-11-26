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  4. Altında Dikkat Çeken Düşüş! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

Altında Dikkat Çeken Düşüş! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Vahap Munyar - Dr. Barış Esen- Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DR. BURCU AYDIN - TEPAV DİREKTÖRÜ / ESKİ IMF EKONOMİSTİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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