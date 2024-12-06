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  4. BIST100 Endeksi Haftayı 10 Bin Puandan Kapatabilecek Mi?

BIST100 Endeksi Haftayı 10 Bin Puandan Kapatabilecek Mi?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Dr. Şeref Oğuz - Dr. Barış Esen - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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