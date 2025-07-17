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  4. Borsa İstanbul Neyi Bekliyor? | Paranın İzinde | Mehmet Aşçıoğlu

Borsa İstanbul Neyi Bekliyor? | Paranın İzinde | Mehmet Aşçıoğlu

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü yayınımızda Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte ekonomi gündeminin nabzını tutuyoruz.

💬 Programda Öne Çıkan Başlıklar:
📈 BORSA İSTANBUL NEYİ BEKLİYOR?
🏦 MERKEZ BANKASI NE KARAR ALACAK?
💥 "AKILDIŞI COŞKU" NEREYE KADAR?
📊 BORSA, FONLAR, ALTIN... NASIL BİR PORTFÖY?

🎯 Borsa İstanbul’da yön arayışı sürerken; fonlar, altın ve hisse senetleri odağında dengeli portföy stratejileri masada.
📉 Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi ne yönde?
📊 Mehmet Aşçıoğlu’nun analizleriyle piyasa dinamiklerini doğru okumak için yayını kaçırmayın!

🧠 Süheyla Yılmaz’ın moderasyonunda yatırımcının rehberi olan Paranın İzinde, hafta içi her gün ekonomi gündemini ekranlara taşıyor.

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