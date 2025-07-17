Borsa İstanbul Neyi Bekliyor? | Paranın İzinde | Mehmet Aşçıoğlu
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bugünkü yayınımızda Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte ekonomi gündeminin nabzını tutuyoruz.
💬 Programda Öne Çıkan Başlıklar:
📈 BORSA İSTANBUL NEYİ BEKLİYOR?
🏦 MERKEZ BANKASI NE KARAR ALACAK?
💥 "AKILDIŞI COŞKU" NEREYE KADAR?
📊 BORSA, FONLAR, ALTIN... NASIL BİR PORTFÖY?
🎯 Borsa İstanbul’da yön arayışı sürerken; fonlar, altın ve hisse senetleri odağında dengeli portföy stratejileri masada.
📉 Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi ne yönde?
📊 Mehmet Aşçıoğlu’nun analizleriyle piyasa dinamiklerini doğru okumak için yayını kaçırmayın!
🧠 Süheyla Yılmaz’ın moderasyonunda yatırımcının rehberi olan Paranın İzinde, hafta içi her gün ekonomi gündemini ekranlara taşıyor.