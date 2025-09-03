  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da Eylül Ayı Beklentileri! | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dr. Barış Esen, Dr. Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET KAYA – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Enflasyon Sonrası Piyasalar | Gram Altında Yeni Rekor | Paranın İzinde | Prof. Dr. Serap Durusoy
Altın Rekor Kırıyor! | Paranın İzinde | Güldem Atabay
Türkiye Ekonomisi Yılın İkinci Çeyreğinde Yüzde 4,8 Büyüdü | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Borsada Rekor Serisi Bozuldu! Yatırımcısını Şimdi Ne Bekliyor? | Ekonomi Masası
BIST100 Hız Kesmedi! Borsada Rekor Coşkusu Devam Edecek Mi? | Ekonomi Masası
Borsa, Geçmiş Yılı Telafi Edecek Bir Döneme Girdi! | Haftanın Stratejisi | Mehmet Gerz
