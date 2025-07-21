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Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. BURAK ARZOVA - MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
ZEYNEP GÜRCANLI – EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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