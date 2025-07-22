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  4. Direnç Kırıldı, BIST100 Sert Yükseldi! Borsa İçin Yeni Senaryo Ne Olacak? | Ekonomi Masası

Direnç Kırıldı, BIST100 Sert Yükseldi! Borsa İçin Yeni Senaryo Ne Olacak? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANLARA HABER MÜDÜRÜ
DR. NURİ SEVGEN - TÜREV PİYASALAR UZMANI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

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