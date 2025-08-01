Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar

Bugünkü yayında ekonomistlerle piyasalar arasındaki kopukluk masaya yatırılıyor. “Ekonomistler Mars’tan, piyasalar Venüs’ten mi?” sorusunun peşinden gidiyoruz.

- Altın mı, gümüş mü?

- 1 Ağustos piyasalarında tedirginlik neden yükseldi?

- Goldman Sachs’ın özel sektör tahvilleri için kritik uyarısı ne anlama geliyor?

- İstanbul’da temmuz enflasyonu ne mesaj veriyor?

- Sanayide gerçekten alarm zilleri mi çalıyor?

Tüm bu sorulara yanıtlar ve daha fazlası bugünkü canlı yayında!