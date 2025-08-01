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  4. Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar

Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Bugünkü yayında ekonomistlerle piyasalar arasındaki kopukluk masaya yatırılıyor. “Ekonomistler Mars’tan, piyasalar Venüs’ten mi?” sorusunun peşinden gidiyoruz.

- Altın mı, gümüş mü?
- 1 Ağustos piyasalarında tedirginlik neden yükseldi?
- Goldman Sachs’ın özel sektör tahvilleri için kritik uyarısı ne anlama geliyor?
- İstanbul’da temmuz enflasyonu ne mesaj veriyor?
- Sanayide gerçekten alarm zilleri mi çalıyor?

Tüm bu sorulara yanıtlar ve daha fazlası bugünkü canlı yayında!

 

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