Ekonomistler Mars'tan Piyasalar Venüs'ten mi? | Paranın İzinde | Dr. Burcu Ünüvar
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Bugünkü yayında ekonomistlerle piyasalar arasındaki kopukluk masaya yatırılıyor. “Ekonomistler Mars’tan, piyasalar Venüs’ten mi?” sorusunun peşinden gidiyoruz.
- Altın mı, gümüş mü?
- 1 Ağustos piyasalarında tedirginlik neden yükseldi?
- Goldman Sachs’ın özel sektör tahvilleri için kritik uyarısı ne anlama geliyor?
- İstanbul’da temmuz enflasyonu ne mesaj veriyor?
- Sanayide gerçekten alarm zilleri mi çalıyor?
Tüm bu sorulara yanıtlar ve daha fazlası bugünkü canlı yayında!