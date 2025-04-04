Enflasyonda Düşüş Sürdü, Merkez Bankası’nın Sonraki Adımı Ne Olur?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen - Berfin Çipa - Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
DR. BURCU ÜNÜVAR - TSKB BAŞEKONOMİSTİ VE DİREKTÖRÜ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ
ZEYNEP GÜRCANLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI