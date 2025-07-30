Kötü Haberin, İyi Haber Olduğu Borsada Neler Oluyor? | Paranın İzinde | Murat İman

Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman, Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz’ın konuğu oldu.

📌 Programda konuşulan başlıca konular:

“Kötü haberin iyi haber” sayıldığı borsa ortamı

Ağustos ayında borsada satış yapılmalı mı?

Yatırımcının şirket borcunu üstlendiği çarpıcı örnek

Altın fiyatlarında FED etkisi

Altın/Gümüş rasyosu ne anlatıyor?

ABD ve Japonya ekonomilerinde “tsunami” uyarısı

Fon yatırımlarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar

Powell'ın mesajları piyasaları nasıl etkileyebilir?

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