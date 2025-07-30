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  4. Kötü Haberin, İyi Haber Olduğu Borsada Neler Oluyor? | Paranın İzinde | Murat İman

Kötü Haberin, İyi Haber Olduğu Borsada Neler Oluyor? | Paranın İzinde | Murat İman

Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman, Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz’ın konuğu oldu.

📌 Programda konuşulan başlıca konular:

“Kötü haberin iyi haber” sayıldığı borsa ortamı
Ağustos ayında borsada satış yapılmalı mı?
Yatırımcının şirket borcunu üstlendiği çarpıcı örnek
Altın fiyatlarında FED etkisi
Altın/Gümüş rasyosu ne anlatıyor?
ABD ve Japonya ekonomilerinde “tsunami” uyarısı
Fon yatırımlarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar
Powell'ın mesajları piyasaları nasıl etkileyebilir?

📺 Tüm detaylar ve yatırımcıya özel analizlerle Paranın İzinde şimdi yayında!

💬 Ekonomi, yatırım, altın, borsa ve dijital varlıklara dair güncel ve derinlikli analizler için bu yayını kaçırmayın!

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