Kötü Haberin, İyi Haber Olduğu Borsada Neler Oluyor? | Paranın İzinde | Murat İman
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman, Paranın İzinde’de Süheyla Yılmaz’ın konuğu oldu.
📌 Programda konuşulan başlıca konular:
“Kötü haberin iyi haber” sayıldığı borsa ortamı
Ağustos ayında borsada satış yapılmalı mı?
Yatırımcının şirket borcunu üstlendiği çarpıcı örnek
Altın fiyatlarında FED etkisi
Altın/Gümüş rasyosu ne anlatıyor?
ABD ve Japonya ekonomilerinde “tsunami” uyarısı
Fon yatırımlarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar
Powell'ın mesajları piyasaları nasıl etkileyebilir?
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