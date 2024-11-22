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Merkez Bankası Mesajını Verdi! Aralıkta Faiz İndirimi Geliyor Mu?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

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Dr. Şeref Oğuz - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MAKBULE DENİZ - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI

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