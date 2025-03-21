TCMB’den Takvim Dışı Karar! Gecelik Borç Verme Faizi 200 Bp Artırıldı
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Şeref Oğuz - Barış Esen - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR:
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ