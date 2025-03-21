  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. TCMB’den Takvim Dışı Karar! Gecelik Borç Verme Faizi 200 Bp Artırıldı

TCMB’den Takvim Dışı Karar! Gecelik Borç Verme Faizi 200 Bp Artırıldı

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Şeref Oğuz - Barış Esen - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EVREN BOLGÜN - BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ / İKTİSATÇI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Merkez Bankası Aslında Ne Yaptı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Murat İman
Merkez Bankası Aslında Ne Yaptı? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Murat İman
Piyasalarda Sert Hareketler Bundan Sonra Ne Olur? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Zeynep Ökten
Piyasalarda Sert Hareketler Bundan Sonra Ne Olur? | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Zeynep Ökten
BIST100 Sert Düştü, CDS 5 Ayın Zirvesinde, Dolar/TL Rekor Kırdı! Yatırımcı Ne Yapmalı?
BIST100 Sert Düştü, CDS 5 Ayın Zirvesinde, Dolar/TL Rekor Kırdı! Yatırımcı Ne Yapmalı?
Piyasalarda Dalgalı Fiyatlamalar | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Piyasalarda Dalgalı Fiyatlamalar | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Euro, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek
Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Euro, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek
Altın Koptu Gidiyor! BIST 100'de Zirve Ne Zaman? |Filiz Eryılmaz | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Altın Koptu Gidiyor! BIST 100'de Zirve Ne Zaman? |Filiz Eryılmaz | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Altında Hedef Yükseldi! Yakın Vadede Ons Altın 3 Bin Doların Üzerini Görür Mü?
Altında Hedef Yükseldi! Yakın Vadede Ons Altın 3 Bin Doların Üzerini Görür Mü?
İsviçreli Dev Banka Altın Tahminini Yükseltti! Rekor Bekliyor | Dr. Burcu Ünüvar
İsviçreli Dev Banka Altın Tahminini Yükseltti! Rekor Bekliyor | Dr. Burcu Ünüvar