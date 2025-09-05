Türkiye Ekonomisi Son Çeyrekte Nasıl Bir Tablo Çizer? | Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Vahap Munyar, Dr. Barış Esen ve Dr. Şeref Oğuz ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÖKÇE – EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ