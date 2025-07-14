Yatırımcıların Gözü Burada: Goldman Sachs'den Altın Tahmini! | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş

Altın, borsa ve döviz piyasalarında yön ne tarafa?

🔸 Altın fiyatlarında "4000 dolar" beklentisi gerçekçi mi?

🔸 Hisse senetlerinde ikinci yarı için öne çıkan sektörler neler?

🔸 Döviz kurları ve borsa stratejilerinde yatırımcı neye dikkat etmeli?

📉 FOMO (kaçırma korkusu) yatırımcıyı nasıl etkiliyor?

Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için nasıl bir portföy izlenmeli?

📈 Cemal Demirtaş, piyasaların nabzını tutuyor; yatırımcılar için yol haritası çiziyor.

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