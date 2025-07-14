Yatırımcıların Gözü Burada: Goldman Sachs'den Altın Tahmini! | Paranın İzinde | Cemal Demirtaş
Süheyla Yılmaz’ın sunduğu ve gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Altın, borsa ve döviz piyasalarında yön ne tarafa?
🔸 Altın fiyatlarında "4000 dolar" beklentisi gerçekçi mi?
🔸 Hisse senetlerinde ikinci yarı için öne çıkan sektörler neler?
🔸 Döviz kurları ve borsa stratejilerinde yatırımcı neye dikkat etmeli?
📉 FOMO (kaçırma korkusu) yatırımcıyı nasıl etkiliyor?
Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamak için nasıl bir portföy izlenmeli?
📈 Cemal Demirtaş, piyasaların nabzını tutuyor; yatırımcılar için yol haritası çiziyor.
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