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Bayraktar TB2, kritik manevrasıyla havacılık tarihine geçti

Milli SİHA Bayraktar TB2, otonom fıçı tonosu manevrasını olarak bilinen kendi ekseni etrafında tam tur dönerek yaptığı manevrayla dünya havacılık tarihine geçti.

Haber Merkezi
İHA
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Bayraktar TB2, sarmal bir yörünge izleyerek ve kendi ekseni etrafında tam tur dönerek icra ettiği fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleşytirdi. Bu manevrayı başarıyla yapabilen ilk ve tek SİHA olan Bayraktar TB2, otonomi ve aerodinamik kabiliyetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu da bir kez daha gösterdi.

Bayraktar TB2’nin tarihi anlarını ise test faaliyetlerini sürdüren bir başka Bayraktar TB2 ve Konya’daki mühimmat atış testinden dönen Bayraktar AKINCI TİHA kayıt altına aldı.

Dünyada ilk kez yapıldı

Bayraktar TB2 SİHA test sırasında otonom olarak gerçekleştirdiği fıçı tonosu manevrasını tam 3 kez denedi ve bu denemelerin hepsini başarıyla tamamladı. Özellikle savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından yapılamadı. Fıçı tono manevrası sırasında uçak veya hava aracı gökyüzünde yatay burgu hareketi yaparken spiral bir rota izliyor.

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