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Bursa'da cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet getiren baba polise teslim olurken eve gelen polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Haber Merkezi
İHA
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Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşanan dehşet kan dondurdu. Baba Murat Kılıç'ın (39) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.

Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Polis ekipleri üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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