Karayolu tıkandı, denizciler ihracat Ro-Ro’larını yardım için seferber etti

Aysel YÜCEL

DFDS ve Ulusoy, İtalya ihracat seferlerinde kullandığı Ro-Ro gemilerini ücretsiz olarak deprem bölgesine yardım için hizmete soktu. Belediyelerden, İTO ve UND’ye kadar birçok kurum yardım malzemelerini bu gemilerle gönderecek.

Karayolunda depremin yarattığı hasar ve hava muhalefeti nedeniyle birçok yolun kapanması, denizyolu alternatifini gündeme getirdi. Danimarkalı DFDS ve Ulusoy, olağan dönemde Türkiye ile İtalya arasında ihracat seferleri için kullandıkları Ro-Ro gemilerini deprem bölgesine yardım taşımak için seferber etti.

Danimarkalı DFDS, akşam Pendik’ten büyük bir Ro-Ro gemisini bölgeye göndermek için harekete geçti. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu, yardım seferine yönelik tüm ayrıntıları EKONOMİ gazetesine anlattı. Bölgeye yardım malzemesi taşımak üzere yola çıkarılan Pergamon Seaways isimli Ro-Ro gemisi, AFAD ve İstanbul Liman Başkanlığı’nın onayını aldı.Yapılacak sefer için DFDS, belediyelerin yanı sıra İTO Lojistik Komitesi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nden (UTİKAD) gelen araçları ve yardım malzemelerini taşıyacak.

“Gerekirse ikinci gemiyi kaldırırız”

213 metre boyundaki Pergamon Seaways isimli gemi, 300 TIR taşıma kapasitesine sahip lazım. Ancak gemi ile sadece TIR değil iş makinaları ve vinç de gönderilecek. Pamukçu, bir TIR’ın yaklaşık 20 ton yük aldığını söyledi. Bu TIR’larda ağırlık olarak battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, su ve temel hijyen malzemeleri taşınıyor. Geminin 1.5 günde Hatay’a ulaşması bekleniyor. Olağan dönemde karayolunda 15 saatte bölgeye ulaşılıyor. Fuat Pamukçu, gelen talepler doğrultusunda ikinci bir gemiyi deprem bölgesine göndermeye hazır olduklarını söyledi.

DFDS bu gemi ile normal zamanda Türkiye (Pendik)-İtalya (Trieste) arasında sefer yapıyor. Pamukçu, İtalya’ya diğer gemilerle ihracat yükü taşımaya devam ettiklerini, ancak deprem dolayısıyla sefer sıklığını azalttıklarını söyledi.

Ulusoy Denizcilik Grubu da gemilerini deprem yardım çalışmaları için seferber etti. Şirket, Çeşme’deki Liman’dan Ulusoy 5 isimli gemisi ile ücretsiz olarak İskenderun’a taşıyacağını duyurdu. Bu gemi 120 TIR kapasitesine sahip. Gemiyle sadece TIR değil iş makinaları da taşınacak. Bu gemi de normal zamanda Çeşme Limanı ile İtalya’nın Trieste Limanı arasında ihracat TIR’larını taşıyor.

Deniz Ticaret Odası afet lojistik üssü kurdu

UND ve UTİKAD’ın ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) da AVS Global Ship Supply işbirliğinde Denizcilik Sektörü Afet Lojistik Üssü kurduğunu duyurdu. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek koordinasyonuyla gerçekleşen organizasyonda yoğun ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar bölgeye ulaştırılacak. Denizcilik camiasına seslenen AVS, Ritim Sokak. No:33, 34935 Sultanbeyli/ İstanbul adresindeki kendisine ait depoda her tür kıyafet, gıda maddesi, bebek ve çocuk eşyası, yetişkinler için mont, battaniye, soba ve diğer tüm gereçleri toplayarak, kolileri kabul etmeye ve organize olmaya başlayacak. İstanbul’dan deprem bölgesine yardım göndermek isteyen denizcilik firmalarına ve deniz gönüllülerine seslenen AVS Global Ship Supply Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek maddi tüm yardımları kabul edeceklerini belirterek, çağrılarına hızla dönüş yapan başta Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Türk Armatörler Birliği olmak üzere tüm denizcilik camiasına teşekkür etti.

Dünya devi Maersk, rotayı değiştirdi

Maersk, Kahramanmaraş depremlerinin İskenderun Limanı'nda operasyonel etki yarattığını belirtti. Maersk, müşterilerine gönderdiği güncellemede, “Liman maalesef ciddi yapısal hasara maruz kaldı. Bu da bir sonraki duyuruya kadar tüm operasyonların tamamen durdurulmasına neden oldu” dedi. Güncelleme notunda, "Yollar da büyük ölçüde depremden etkilendi. Şu anda satıcılar bölgede ve çevresinde herhangi bir kamyonu hareket ettirmiyor. İskenderun’daki durum nedeniyle limana bağlı veya halihazırda denizde olan tüm rezervasyonlar için varış noktası değişikliği yapmamız gerekiyor" ifadeleri kullanıldı. Maersk, “Şu anda konteynerleri operasyonel fizibilite dahilinde yakındaki merkezlere yönlendirmeyi veya Mersin Limanı, Port Said dahil olmak üzere aktarma limanlarında tutmayı planlıyoruz” dedi.

Demiryolu işletmecilerinden bakanlığa ‘yardıma hazırız’ mesajı

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na yazı göndererek, her türlü yardıma hazır olduğunu duyurdu. EKONOMİ gazetesinin ulaştığı yazıda özetle, “Yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden üzmüştür. Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak ihtiyaç halinde, deprem felaketinin gerçekleştiği il ve ilçelerde, üyelerimize ait demiryolu ekipmanların bulunduğu istasyonlarda, yükleme ve elleçleme hizmetleri ile göreve hazırdır” ifadelerine yer verildi. Diğer yandan, demiryolu taşımacılığı karayoluna önemli bir alternatif olarak görülürken, deprem nedeniyle bazı raylarda hasar meydana geldiği bildirildi. Bu nedenle demiryolu da yeterince aktif kullanılamıyor. EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre, TCDD sadece AFAD üzerinden gelen yardımlar için vagon tahsis ediyor. AFAD’dan bağımsız gelen yardım taleplerine vagon tahsis edilmiyor.

Limanlarda ihracat faaliyetleri azaldı

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, depremin limanlardaki ihracat faaliyetlerini azalttığını söyledi. Bunun en önemli nedenlerinden biri karayolu karayolunun tıkanması nedeniyle limanlara yapılan iç taşımaların büyük ölçüde aksaması… Erdemir, deprem nedeniyle birçok istasyonun çalışmadığını ve yakıt ikmali de yakıt ikmali de yapılamadığını, bunun da taşımacılığı aksattığını söyledi. İhracattaki bu yavaşlamanın da etkisiyle limanlar depremzedelere yardıma odaklandı.

Limakport’ta yangın büyüdü, gübre ve çelik limanları devrede

Depremin yaşandığı bölgedeki en büyük limanlardan biri olan Limakport’ta önceki gün çıkan yangının büyümesi nedeniyle limanın faaliyetleri neredeyse tamamen durdu. Bu nedenle bölgeye gidecek Ro-Ro gemileri için alternatif limanlar devreye alındı. EKONOMİ gazetesine konuşan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, dernek ve üyeleri olarak Taşucu’ndan İskenderun’a kadar tüm limanları depreme yardım çalışmaları için seferber ettiklerini ifade etti. Depremin en yoğun hissedildiği Hatay’da, şehrin en önemli limanı olan Limakport’ta yangın çıkması nedeniyle bölgedeki diğer limanlar, Ro-Ro’ların yanaşabilmesi için uygun hale getirildi. Torosport Ceyhan, Assan Limanı, OYAK İsdemir bu limanlar arasında. Ancak bu limanlar şehir dışında olduğu için öncelik yine Limakport’un Ro-Ro terminaline verilecek. Yola çıkan gemilerin bölgeye ulaşması 1.5 günü bulacağı için yangının son durumuna göre yanaşma yerine karar verilecek.

İBB, iki gemiyi yardım için onardı

İBB de deprem bölgesine yardım etmek için denizyolunu devreye alma hazırlığı yapıyor. EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulunan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Osman Gazi ve Orhan Gazi feribotlarını depreme yardım faaliyetlerinde için onardıklarını söyledi. İhtiyaç halinde bu gemilerin de bölgeye yardım malzemesi taşıması hedefl eniyor. İDO’dan alınan bu gemiler, çalışamaz durumdaydı. Dedetaş, şimdilik yardımları DFDS’in gemisi ile göndereceklerini gerek duyulması halinde kendi gemilerini devreye sokacaklarını söyledi.