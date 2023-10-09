Kiev'de ekranlara İsrail bayrağı yansıtıldı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışma devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ekranlara İsrail bayrağı yansıtıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından bazı ülkelerin gelişmelere tepkisi sürüyor.
İsrail'e en üst düzeyde destek veren ülkelerden Ukrayna'nın başkenti Kiev sokaklarında bulunan LED ekranlara İsrail bayrakları yansıtıldı.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.