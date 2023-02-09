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Kılıçdaroğlu: Bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar

Kemal Kılıçdaroğlu twiter hesabından bir video paylaşarak AFAD'ın Düzce Gölyaka depreminden sonra hazırladığı bir raporu paylaştı.

Haber Merkezi
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremden sonra AFAD'ın hazırladığı raporu göstererek raporu okudu.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şunları söyledi:

"AFAD koordinasyon sağlayamadık diyor, toplanma alanı yanlış seçildi diyor, yardımlar geç geldi diyor, çadır takibini yapamadık diyor, görevli personelin takip ve koordinasyonunu sağlayacak birim yoktu diyor, koordinasyon brimi oluşturulamadı diyor, yemek dağıtımında sorunlar yaşadık diyor, AFAD yardım personali ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi diyor. Düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık diyor. İnşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk diyor.

AFAD kendi röntgenini çekmiş, AFAD'ın onurlu bürokratları tüm bunları yazmışlar, dinleyen kim?

Deprem çok büyüktü, depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de kader planımızda bu varmış."

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