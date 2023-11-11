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Parasını gasp edenlere arabasıyla çarptı: 2 ölü

Antalya’da parasını gasp eden motosikletli 2 kişinin aracıyla çarparak ölümlerine neden olan Ukraynalı turist tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde aracındaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan 2 kişiyi, aracıyla çarparak öldürdüğü gerekçesiyle Ukraynalı şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir araçtaki para dolu çantayı alıp motosikletle kaçan Murat O. ve Elnur B'nin aracıyla takip ettikten sonra çarparak ölümlerine neden olan Ukrayna vatandaşı Dmytro C'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya'da dün Ukrayna vatandaşı Dmytro C. BO 1180 EH plakalı cipi ile Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi'nde beklediği esnada, Murat O. ve Elnur B. camını kırdıkları araçtaki 36 bin avro paranın bulunduğu çantayı çalarak motosikletle kaçmış, ardından Dmytro C. aracıyla takip ettiği motosiklete çarparak 2 kişinin ölümüne neden olmuştu. (AA-İHA)

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