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Polisten atla kaçmaya çalışan firari hükümlü İHA ile yakalandı (Video)

Erzurum'da, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 gün hapis cezası olan ve atla kaçmaya çalışan firari hükümlü, İHA destekli operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık, Özel Harekat ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "nitelikli yağma", Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'yi, insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonla Karaçoban'da yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü H.Ç. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İnsansız hava aracındaki görüntüde, atla kaçan hükümlünün dağda kovalamaca sonucu polislerce yakalanması yer alıyor.

 

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