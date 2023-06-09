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Rus turist, köpek balığının kurbanı oldu

Mısır’ın turistik kenti Hurgada’da bir Rus turist, köpek balığı saldırısı sonucu öldü.

Haber Merkezi
AA
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Kızıldeniz’de denize giren yabancı bir turist, köpek balığı saldırısı nedeniyle feci şekilde hayatını kaybetti. Saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, köpek balığın türünün “Kaplan Köpek Balığı” olduğu açıklandı.

Açıklamada, söz konusu köpek balığının olağandışı saldırganlık gösterdiği, geçmişte yaşanan köpek balığı saldırılarıyla da ilişkisi olabileceği kaydedildi.

Köpek balığının avlanarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saldırının yaşandığı bölgede tüm faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Hurgada’nın güneyinde yer alan Sehl el-Haşiş bölgesinde 3 Temmuz 2022’de meydana gelen köpek balığı saldırısında iki kadın ölmüştü.

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