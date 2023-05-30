Sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı. Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarının altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

"Şu ana kadar can kaybına dair bilgi intikal etmedi"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Trakya

Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağış, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ikindi vakti etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.

Yağış nedeniyle özellikle Millet Bulvarı'nda oluşan su birikintisi dolayısıyla araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Aydın

Aydın'ın Nazilli, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde sağanak dolayısıyla bazı evleri su bastı, yollarda çökme meydana geldi.

Kentte 28 Mayıs'tan bu yana aralıklarla etkili olan sağanak dolayısıyla Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde dere taştı, evleri su bastı.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mahalleye gelerek incelemede bulundu.

Sultanhisar ilçesinde bazı yollar ve bahçelerde biriken sular AFAD veya itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Nazilli'de ise Demirciler Mahallesinde yolun bir kısmı çöktü. Traktör ve bir motosiklet sel sularında sürüklendi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bölgeye gelerek bilgi aldı.

DSİ ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.