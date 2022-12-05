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Tramvay'ın İETT otobüsüne çarpma anı

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken otobüste sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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