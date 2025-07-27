12 yaşındaki Elif Naz, Salzburg Mozarteum Üniversitesi’ne ikincilikle kabul edildi

Elif Naz Ertuğrul, Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nin Pre-College programına ikincilik derecesiyle kabul edilerek önemli bir başarıya imza attı. Elif Naz, programın tarihindeki en genç Türk öğrenci olmasının yanı sıra Mozarteum Üniversitesi’nin Piyano Pre-College Bölüm Başkanı ve “üstün yetenekli öğrenciler” sorumlusu Prof. Andreas Weber tarafından kabul edilen ilk Türk piyanist unvanını da taşıyor. 1841 yılında kurulan ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın adını taşıyan Mozarteum Üniversitesi, her yıl dünya çapında yalnızca sınırlı sayıda üstün yetenekli öğrenciyi kabul ediyor. Elif Naz, piyano icrası, müzik teorisi, solfej ve Almanca alanlarında gösterdiği yüksek performansla jüriyi etkileyerek bu ayrıcalıklı programa seçildi.

Bugüne dek 24’ten fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen Elif Naz, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Prof. Eser Bilgeman ile piyano eğitimine devam ederken, devlet sanatçısı Gülsin Onay başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen profesörlerinden ustalık dersleri aldı. Akademik eğitimini Koç Okulu’nda sürdüren genç piyanist, müziğiyle olduğu kadar çok yönlü gelişimiyle de dikkat çekiyor.

İlk dijital albümü

Sahne deneyimleriyle de adından söz ettiren Elif Naz, geçtiğimiz nisan ayında Aromsa Oda Orkestrası eşliğinde Kadıköy Süreyya Operası’nda konuk sanatçı olarak sahne aldı. Elif Naz’ın 1,5 ay içinde yayımlanacak ilk dijital albümü, seçkin bir klasik repertuvarı kendine özgü yorumuyla müzikseverlerle buluşturacak. Elif Naz Ertuğrul, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

“Böylesine köklü ve uluslararası bir kurumdan bu yaşta kabul almak benim için büyük bir onur. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum sahnelere bir adım daha yaklaştığımı hissediyorum. Müziğimle daha fazla insana ulaşmak ve ülkem Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek benim için tarifsiz bir gurur.”