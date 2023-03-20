2022’de kruvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2022 yılında kurvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı. Bakanlığın verileri hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini gösteriyor. 2021 yılında 78 kurvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kurvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. Bakanlık verilerinde dikkati çeken bir diğer konu da sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kurvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaşması oldu. Ekim ayında 155 kurvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına da ulaşıldı.

Emrah Yılmaz Çavuşoğlu

Samsun’da 2008 yılında hizmete başlayan Camelot Maritime Ship Crew Training firması kurucusu Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Türkiye'nin ekonomik şartları ve Rusya-Ukrayna savaşı durulunca planlamamızda başka gemiler de var. Özellikle hedefimizde cruise, ropax ve kuruyük gemileri bulunuyor. Bu konuda bizi destekleyecek ve teşvik edecek yatırımcılarımız hazır. Önümüzdeki yıl dört tanesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Biz bu alanı ayrı bir yere koyacağız. Kurvaziyer gemilerle olan çalışmalarımızı da üstüne koyarak devam edecek” ifadesini kullandı.

Camelot Maritime’ın şu anda Türkiye’de merkez ofisi, Hindistan ve Gürcistan’da şubeleri bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, ilerleyen zamanlarda başka ülkelere de şubeler açmayı planladıkları belirtti.