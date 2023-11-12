2024 Michelin Ödülleri töreni ardından notlar…

2024 Michelin yıldızları, geçtiğimiz hafta yapılan bir törenle sahiplerini buldu: Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin 2024 seçkisine dahil etti. İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

İstanbul seçkisine yeni eklenen 25 restorandan 2’si birer Michelin Yıldızı aldı. Böylece İstanbul’da listeye restoran listesi 77’ye yükseldi. Çevreye duyarlı 4 yeni restoran ise Michelin Yeşil Yıldız aldı. Bu yılki etkinlikte 3 yeni kategoride ödül daha takdim edildi: Michelin Sommelier Ödülü, Michelin Servis Ödülü, Michelin Genç Şef Ödülü…

Böylelikle gastronomi dünyasında son bir yıldır konuşulan, kimilerinin beğendiği, kimilerinin beğenip eksik bulduğu 2023 listesine yeni bölgeler ve isimler eklenerek 2024 Michelin’leri açıklanmış oldu…

Törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir konuşma yaptı

Urla kazandı!

Bir kazanan ilan edilecekse gecenin ödülleri toplayanı ilk kez değerlendirmeye alınan Urla’ydı… Urla tek başına 3’ü klasik, 3’ü yeşil toplam 6 Michelin yıldızı aldı. Ayrıca Urla üç ayrı lokantası da “Michelin Tavsiye” listesine girdi. Ancak, adı Bodrum gibi geçmedi, sadece İzmir olarak belirtildi, ki bu bana, Urla’ya haksızlık gibi geldi. Hiç olmazsa “İzmir/Urla” denilebilirdi. Şunu mutlaka vurgulamalıyım ki Michelin alanlar bu yıl da mesleğe kendilerini adamış, yerelden beslenen mutfağa aşkla bağlı isimlerdi. İyi ki varlar ve onların restoranlarına gidenler harika deneyimler yaşayabiliyorlar.

Sahnede sıkıntı vardı

Zorlu PSM’de gerçekleşen ve onca şefi bir araya getiren törenin sahne organizasyonunda sıkıntılar aslında daha ödüller açıklanmaya başladığında ortaya çıktı. Sadece çok göze batanları sayacak olursam:

-Gecede 3 yıldız 1 tavsiye alan Osman Sezener, kendisine uygun dikilmeyen şef gömleğini giyemedi… Ancak üçüncü ödülünden sonra ona uygun bir gömlek sahneye getirilebildi. Bazı şeflere ise gömlek hiç sunulmadı ve konuşmalarını gömleksiz yapmak zorunda kaldılar. Oysa törenin en önemli anları arasında bu şef gömleklerinin giydirilmesi bulunuyordu.

-Arkadaki ekranda restoran ve şef isimleri karıştı, kimi adı anons edilmeden sahneye çıktı, sunuculuğu üstlenen hanımefendi ise gerekli düzeltmeleri yapmadı, herhalde farkında değildi. Bu durum da restoranlar ve şefler hakkındaki bilgi eksikliği olduğunu düşündürttü.

Kendisiyle ilgili şunu da söylemek isterim; geçtiğimiz yıl Mürver’in şefi Mevlüt Özkaya’nın aldığı “Genç Şef Ödülü” bu yıl Yeniköy’deki Red Balloon mutfağının başında bulunan 24 yaşındaki Ulaş Durmaz’a gitti. Ulaş Şef sahnedeyken sunucunun kendisiyle bir şef gibi değil bir “genç” gibi konuşması da beni rahatsız etti.

-Geçtiğimiz yıl tavsiye listesine giren ve yıldız alanların ödüllerini koruduğu geç açıklanınca salonda uzun bir süre o restoranların akıbeti epey bir süre merak konusu oldu. Sahneye yalnızca geçen yılın 2 Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak’ın çağrılması, yine Michelin sahibi Neolokal, Nicole, Araka ve Mikla ekibinin sahneye davet edilmemesi de bence çok yanlıştı.

-Bu arada gastronomi dünyasının genel olarak hemfikir olduğu ve bu yıl kesin yıldız alır dediği birkaç yer tavsiye listesinde bile yoktu, bu durum hepimizi şaşırttı. Bunlardan birisi iki yıldır hiç olmazsa listede olması gerektiği düşünülen, ama Michelin alması gerek denilen Şile’deki Casa Lavanda’ydı. Acaba uzak diye mi gidilmemişti? Araf’ın Big Gourmand listesinde kalması da düşündürücüydü…

-Törenle ilgili son bir notum bir iki satır da olsa ödüllerin gerekçesi belirtilse iyi olmaz mıydı?

1 yıldız kazananlar bir arada.

Daha iyi törenler için

Törendeki bu gözlemlerim daha iyi etkinlikler yaşamak için. Yoksa Michelin ağına ülkemiz restoranlarının girmesi çok önemli. Seçilenlerin çoğu yerinde isimler… Ne güzel ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Michelin Ödülleri’ne katılımı sağladı ve destekliyor.

Michelin Rehberi 2024 tam liste

İki Michelin Yıldızı: Turk Fatih Tutak / İstanbul

Bir Michelin Yıldızı: Araka / İstanbul, Arkestra (yeni) İstanbul, Mikla / İstanbul, Neolokal / İstanbul, Nicole / İstanbul, Sankai by Nagaya (yeni) / İstanbul, OD Urla (yeni) / İzmir, Teruar Urla (yeni) / İzmir, Vino Locale (yeni) / İzmir, Kitchen (yeni) / Bodrum, Maçakızı (yeni) / Bodrum…

Yeşil Yıldız

2024 seçkisinde 3’ü İzmir’de, 1’i de İstanbul’da olmak üzere 4 yeni MICHELIN Yeşil Yıldızlı restoran yer alıyor:

Neolokal / İstanbul, Circle by Vertical (yeni) / İstanbul, OD Urla (yeni) / İzmir, Vino Locale (yeni) / İzmir, Hiç Lokanta (yeni) / İzmir…

Bib Gourmand

Bib Gourmand kategorisine 2’si Bodrum’dan, 6’sı İzmir’den ve 8’i İstanbul’dan olmak üzere 16 yeni restoran eklendi.

Bib Gourmand İstanbul Restoranları: Aheste, Aida - vino e cucina (yeni), Alaf, Aman da Bravo, Calipso Fish, Circle by Vertical​ (yeni), Cuma, Efendy (yeni), Fauna (yeni), Foxy Nişantaşı (yeni), Giritli, Inari Omakase Kuruçeşme, Karaköy Lokantası, Pandeli, SADE Beş Denizler Mutfağı, Tavacı Recep Usta Bostancı (yeni), The Red Balloon (yeni), Tershane.

Bib Gourmand İzmir Restoranları: Adil Müftüoğlu (yeni), Ayşa Boşnak Börekçisi (yeni), Beğendik Abi (yeni), Hiç Lokanta (yeni), LA Mahzen (yeni), Tavacı Recep Usta (yeni).

Bib Gourmand Bodrum Restoranları: İki Sandal (yeni), Otantik Ocakbaşı (yeni).

Tavsiye edilenler

Müfettişler mutfaklarının kalitesiyle öne çıkan ve 6’sı İzmir, 15’i Bodrum ve 15’i İstanbul’da yer alan 36 yeni restoranı da tavsiye edilenler listesine ekledi:

Michelin’in Tavsiye Ettiği İstanbul Restoranları: 29, 1924 Istanbul, Aila, Akira Back İstanbul (yeni), Aqua, Aşeka (yeni), Atölye, Avlu Restaurant (yeni), Azur, Balıkçı Kahraman, Banyan, Beyti, Borsa Restaurant (yeni), Çok Çok Thai, Deraliye, Eleos Beyoğlu (yeni), Eleos Yeşilköy, Gallada (yeni), Glens, Hakkasan İstanbul (yeni), Itsumi (yeni), Khorasani, Kiss the frog, Kıyı, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Lokanta Feriye, Lokanta Göktürk (yeni), Matbah, Mürver, Nobu Istanbul, Ocak, Octo, Park Fora, Roka (yeni), Ruby (yeni), Rumelihisarı İskele, Saku (yeni), Şans, Seraf Mahmutbey, Seraf Vadi (yeni), Sofyalı 9, Spago, St. Regis Brasserie, Sunset Grill & Bar, Tatbak, The Galliard Vadistanbul (yeni), Topaz, Tuğra Restaurant, Vogue Restaurant (yeni), Yeni Lokanta, Zuma Istanbul…

Michelin’in Tavsiye Ettiği İzmir Restoranları: Amavi (yeni), İsabey Bağevi (yeni), Kasap Fuat (yeni), Levan (yeni), Ristorante Pizzeria Venedik (yeni), Sota Alaçatı (yeni).

Michelin’in Tavsiye Ettiği Bodrum Restoranları: Bağarası (yeni), Dereköy Lokantası (yeni), Ent Restaurant (yeni), Hakkasan Bodrum (yeni), Isola Manzara (yeni), Kısmet Lokantası (yeni), Kurul Bitez (yeni), Loft Elia (yeni), Malva (yeni), Orfoz Restaurant (yeni), Orkide Balık (yeni), Sait (yeni), Sia Eli (yeni), Tuti (yeni), Zuma Bodrum (yeni)…

Özel ödüller

Michelin Sommelier Ödülü: Seray Kumbasar ve Vino Locale / İzmir

Michelin Servis Ödülü: İsmail Kahveci ve Tuğra Restoran’ın servis ekibi / İstanbul

Michelin Genç Şef Ödülü: Ulaş Durmaz, The Red Balloon / İstanbul