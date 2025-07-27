22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor.

“Kuğu Gölü” ile açılacak

Festival, 1 ve 2 Ağustos akşamları saat 21.45’te, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü” ile başlayacak. Marius Petipa ve Lev Ivanov’un koreografisine G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un modern yorumuyla sahnelenecek eser, lanetli bir prensesin aşk ve kader arasındaki dramatik yolculuğunu zarif bir bale şöleniyle anlatacak.

Bir Moskova esintisi

5 ve 6 Ağustos’ta Moskova Klasik Bale Tiyatrosu, “Uyuyan Güzel” balesiyle sahne alacak. Bolşoy Balesi’nin baş dansçısı Fuad Mamedov’un “Prens Desire” rolüyle yer aldığı bu yapım, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilöv’ün özgün koreografisiyle izleyicileri büyülü bir masal dünyasına taşıyacak.

Romeo ve Juliet ile aşkın trajedisi

9 ve 10 Ağustos’ta Mersin Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare’in unutulmaz eseri “Romeo ve Juliet”i Sergei Prokofiev’in güçlü müziğiyle sahneye taşıyacak. Nugzar ve Medeia Magalashvili’nin koreografisiyle yasak aşkın trajedisi, Bodrum Kalesi’nde hayat bulacak.

İspanyol rüzgârı: Don Kişot

13 ve 14 Ağustos’ta Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ludwig Minkus’un coşkulu müzikleriyle “Don Kişot” balesini sunacak. İspanyol halk danslarının enerjisi, göz alıcı kostümler ve neşeli anlatımıyla bu klasik bale, seyircileri aynı zamanda güldürecek.

Tango tutkusu

17 ve 18 Ağustos’ta Ankara Devlet Opera ve Balesi, “Tango Passion” gecesiyle “Crossroads” ve “Tangata” eserlerini sahneleyecek. Arturo Márquez ve Astor Piazzolla’nın müzikleriyle dans eden tutku, klasik bale ve tango’nun eşsiz uyumunu izleyiciyle buluşturacak.

Kanlı Düğün

Dramatik bir başyapıt

21 ve 22 Ağustos’ta Samsun Devlet Opera ve Balesi, Federico García Lorca’nın “Kanlı Düğün” eserini sahneleyecek. Carlos Vilán’ın koreografisiyle Endülüs’ün tutkulu ve trajik hikâyesi, İspanyol halk danslarıyla klasik balenin harmanı olarak izleyicilere sunulacak.

Kapanış Elektronika ile

Festival, 25 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Toplulukları’nın “Elektronika” gösterisiyle kapanacak. “Tavşan Deliği”, “Pasion S”, “Koz” ve “Thrill” bölümlerinden oluşan bu çağdaş dans performansı, elektronik müzikle harmanlanan dinamik koreografileriyle sunacak.

Elektronika

Biletler nereden alınır?

Sanatseverler, festival biletlerini www.operabale.gov.tr, www.biletinial.com, Bodrum Kalesi, OASİS AVM ve Turgutreis Marina gişelerinden temin edebilir.