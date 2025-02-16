2.KADIN EMEĞİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BAŞLADI

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğinde düzenlenen “2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali”, Piazza AVM’de başladı.

Kadın girişimcilerin üretimlerini sergileyerek ekonomiye katkı sağlamalarına olanak tanıyan festivalde, el emeğiyle üretilen gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarla buluştu. Kadın girişimcilerin üretim gücünü ve yaratıcılığını desteklemeyi amaçlayan festivale yoğun ilgi gösterilirken, stantlar ziyaretçi akınına uğradı. Alışverişin ötesinde, kadınların üretim gücünü görünür kılan festival, kadın girişimciler için yeni iş fırsatları ve iş birlikleri oluşturma imkânı sundu. Kadın emeğine değer katmak ve özgün el işi ürünleri keşfetmek isteyenler için festival, 15-16 Şubat tarihlerinde Piazza AVM’de açık olacak.

BULUNTU: “KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: "6 Şubat depremlerinden sonra kadın girişimcilerimizin yeniden hayata tutunmaları için Ticaret ve Sanayi Odamız ile Kadın Girişimciler Kurulumuz büyük bir özveriyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Kadın girişimcilerimizin üretimde ve iş dünyasında güçlü bir şekilde var olabilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Depremin ardından kadın girişimcilerimize yönelik yaklaşık 3 milyon Euro değerinde dış kaynaklı bir hibe desteği sağladık. Bu destekten 900 ila 1000 kadın işverenimiz faydalandı. Ayrıca kısa süre önce hizmete açtığımız Kadın Girişimcilik Merkezi’nde eğitim, mentörlük ve yer desteği sunarak kadın girişimcilerimize destek olmaya devam ediyoruz."

KARATUTLU: “FESTİVAL, KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, şunları kaydetti: "Bu festival, kadın girişimciliğinin, emeğin ve üretimin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Büyük yazar Cengiz Aytmatov’un eserlerinde de vurguladığı gibi, emek ve sevgi bir araya geldiğinde güçlü bir dayanışma ortaya çıkar. Kadınların üretimde ve ekonomide daha fazla yer alması, sadece bireysel başarılarını değil, toplumun genel refahını da artıracaktır. Kadınlarımızın öncülüğünde, Kahramanmaraş’ın yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyokültürel anlamda da gelişeceğine inanıyorum. Kadınların iş hayatına ve üretime dahil olması, şehrimizin geleceğini şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olacaktır."

KENGER: “BİRLİKTE ÜRETİYOR, BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ”

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada kadın emeğini, üretimini ve girişimciliğini kutlamak, desteklemek ve büyütmek için bir aradayız. Üreten, ticarete atılan ve ekonomisini yöneten kadınlar olarak yalnızca kendi hayatlarımızı değil, çevremizi ve geleceğimizi de değiştiriyoruz. İşte bu festivalde de kadın gücünü ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Biliyoruz ki Kahramanmaraş bir deprem şehri, tıpkı Hatay gibi. İki şehir olarak ortak bir acıya sahibiz ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz. Kahramanmaraş ve Hataylı kadın girişimciler olarak birlikte güçleniyor, birlikte üretiyor ve birlikte var olmaya devam ediyoruz. Bu festivalin sağladığı birlik ve dayanışma, ilerleyen yıllarda daha da genişleyerek kadın girişimciliğini ve emeğini farklı şehirlerde de aynı ruhla buluşturacak. 102 cesur ve güçlü kadın girişimcimiz, emeklerini, hayallerini ve ürettiklerini sergilemek için bir araya geldi. Hepiniz sadece kendi işiniz için değil, girişimci kadınların ekonomide daha fazla yer alması, kadın emeğinin görünür olması ve kadınların birbirine ilham verebilmesi için büyük bir adım attınız."

ÖKSÜZ: “KADIN EMEĞİNİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu olarak düzenlediğimiz bu festivalde, kadın emeğini, girişimciliğini ve üretkenliğini desteklemeyi amaçlıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınlar, toplumun her alanında üretkenlikleri, azimleri ve yaratıcılıklarıyla fark yaratıyor. Burada bulunan girişimci kadınlarımız da el emeği göz nuru ürünlerini geniş kitlelere ulaştırarak hem ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hem de üretim süreçlerinde daha fazla yer almayı hedefliyor."



GENİŞ KATILIM

Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, eşi Selma Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, KMTSO Meclis Üyesi Fatih Sarıkaya, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Ayça Öksüz, Piazza AVM Müdürü Hakan Kaan Avcı, Hatay ve Gaziantep Kadın Girişimciler Kurul Üyeleri, kurul üyeleri, kadın girişimciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.