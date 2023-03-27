59. Kütüphane Haftası bugün başlıyor

Türkiye’de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak üzere her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftası’nın 59’uncusu başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Kütüphane İyileştirir" ana temasıyla düzenlenecek olan haftanın ilk etkinliği Ankara’dan yapılacak. Haftayı Türkiye genelinde kütüphaneler çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Millî Kütüphane’de gerçekleştirilecek olan 59. Kütüphane Haftası’nın açılışında “Kütüphane Binaları: Deprem ve Diğer Afetlere Hazırlık” konferansı düzenlenecek.

Haftanın ikinci günü “Afet ve Acil Durum Yönetiminde Koordinasyonun Hayati Rolü” ile “İz Bırakanlar: Gezici Kütüphaneler” adlı oturumlarda deprem bölgesinde görev yapmış kütüphane müdürleri ve personeller yaşanılanları paylaşacak.

Depremzedelere Psikososyal Destek

Türkiye genelinde geleneksel sanatlardan söyleşilere kütüphanelerde çeşitli etkinliklerle vatandaşların ağırlanacağı hafta boyunca depremzedeler için de psikososyal destek faaliyetleri düzenlenecek.

İstanbul Rami Kütüphanesi ile Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, Kesikköprü Kampı ve Millî Kütüphane ise depremzede gençlerle haftanın üçüncü gününden itibaren buluşacak. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı bölgelerden Ankara’ya gelenler 29 Mart'ta Millî Kütüphane’de düzenlenecek söyleşi ve atölyelere katılacak.