Anadolu Efes Pub-Up Mavi Sahne’den sezon finali

Anadolu Efes, sinemadan tiyatroya, görsel sanatlardan müzik ve tasarıma 37 yıldır aralıksız olarak kültür-sanata desteğini sürdürüyor. Anadolu Efes’in sanatı yeme-içme ve eğlence mekânlarına taşıdığı projesi “Pub-Up Mavi Sahne”, oyuncu Berkay Ateş’in sunumu ve sürpriz konuklarıyla seyirciyle buluşuyor. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 19 etkinlikte binlerce izleyiciye özgün bir sanat deneyimi sunan Pub-Up Mavi Sahne, üçüncü sezonun son performansıyla Draft Mersin’deydi.

Pub-Up Mavi Sahne 3 yaşında

Üçüncü yılını dolduran Pub-Up Mavi Sahne, oyuncu Berkay Ateş ve konukları eşliğinde bugüne kadar İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Ankara, Adana, Kars, Denizli, Muğla, Sinop, Van ve Çanakkale gibi Türkiye’nin pek çok kentinde yeme-içme ve eğlence mekânlarında toplam 19 etkinlikte binlerce izleyiciyle buluştu. Sahnede Berkay Ateş’e aralarında Deniz Sipahi, Hande Doğandemir, Ezgi Çelik, Tuğçe Altuğ, Güven Murat Akpınar, Selen Öztürk, Olgu Baran Kubilay, Edip Tepeli, Erdem Doğan, Seda Türkmen, Yağızcan Konyalı, Umut Kurt’un bulunduğu çok sayıda konuk eşlik etti. Etkinlikler kapsamında toplam 285 şiir seslendirildi.

Draft Mersin’de gerçekleşen üçüncü sezonun son gösteriminde Berkay Ateş, konukları Olgu Baran Kubilay, Ezgi Çelik ve Tuğçe Altuğ ile sahnedeydi. Sanatçılar, okudukları şiirler ve bu şiirler üzerine gerçekleştirdikleri söyleşinin yanı sıra akustik gitar performansıyla da izleyicilerin beğenisini topladı.