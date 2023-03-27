6. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması jürisi açıklandı

Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesi amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda, genç senaristleri yolculuklarının başında desteklemek üzere para ödülünün yanında, tecrübeli yönetmen ve senaristler tarafından atölye programlarıyla ücretsiz eğitim olanağı da sunuluyor.

Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması

Başkanlığını Inter Medya’nın Kurucusu ve CEO’su Can Okan’ın yapacağı Dizi – Mini Dizi Senaryo yarışma jürisinde; yapımcı Başak Abacıgil, O3 Medya Dramalar Direktörü Çiğdem Geyik, oyuncu Melis Sezen, sanat yönetmeni Nilüfer Ayşe Çamur, yönetmen ve yazar Özer Feyzioğlu ve oyuncu Salih Bademci yer alıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Dizi – Mini Dizi Senaryo Yarışması’na katılan projelerin iki aşamalı değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek.

İlk Senaryo Yarışması

6. yılında bir gelenek olma yolunda ilerleyen İlk Senaryo Yarışması’nın jürisinin başkanlığını yönetmen, senarist Ozan Açıktan üstlenirken, jüride gazeteci Ali Eyüboğlu, DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı, oyuncu, senarist, öykü yazarı Sema Ergenekon, oyuncu, yönetmen, yazar Tamer Levent ile yönetmen Türkan Derya yer alıyor. İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden projeye 20 bin TL para ödülü verilirken; bu proje 7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda Yapım Destek Platformu kategorisine de doğrudan katılım hakkı sağlıyor. Ayrıca ilk 10’a kalan senaryolar, 3 bölümlük çevrim içi Senaryo Geliştirme Atölyesi’ne de katılım sağlayabiliyor.

Yapım Destek Platformu

Belirli nitelikleri karşılayan senaryoların daha profesyonel destek almaları için bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Yapım Destek Platformu’nun jüri başkanlığını BKM Ceo’su Zümrüt Arol Bekçe üstleniyor. Jüride ayrıca yapımcı Bülent Turgut, oyuncu Kerem Bursin, yapımcı Mehmet Canpolat, BLU TV CMO’su Merve Naz Atma Özdurak, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve yapımcı Onur Güvenatam yer alıyor. Yapım Destek Platformu’nun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.