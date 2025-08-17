  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. 80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor
Takip Et

80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor

Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası yoğun bir kampın ardından Hamburg, Prag, Viyana ve Bratislava’da konser verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor
Takip Et

80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor - Resim : 1

Şef Cem Mansur yönetiminde, 16-22 yaş arası konservatuvar öğrencilerinden seçilen 80 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Sabancı Vakfı’nın ana desteğiyle Sabancı Üniversitesi’nde kampa girerek 2025 konserlerine hazırlanıyor. Orkestra, Hamburg’daki Elbphilharmonie’de Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde sahne alacak, Prag Viyana ve Bratislava’da da çalacak. Genç piyanist İlyun Bürkev’in solist olacağı konserlerde orkestra içinden seçilen yetenekler de parlayacak. Kamp süresince Berlin Filarmoni üyesi Hande Küden ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık gençlerle deneyim paylaşacak.

Konser programı

28 Ağustos 2025 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi; 29 Ağustos 2025 Bursa Merinos Kültür Merkezi; 30 Ağustos 2025 Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu (Zafer Bayramı); 2 Eylül 2025 Hamburg Elbphilharmonie Almanya; 4 Eylül 2025 Prag Smetana Hall Çekya; 6 Eylül 2025 Bratislava Radyo Salonu Slovakya; 7 Eylül 2025 Viyana MuTh Salonu Avusturya.

Repertuvar

Britten’ın “Peter Grimes” operasından Dört Deniz Ara Müziği, Grieg’in Piyano Konçertosu, Cem Esen’in Sarcasm eseri ve Beethoven’ın 5. Senfonisi…

Yaşam Keyfi
Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacak
Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacak
İstanbul Modern’in danışma kurulları yenilendi
İstanbul Modern’in danışma kurulları yenilendi
DasDas yeni sezonda ‘Açık İlişki’ ile sahneye hızlı giriş yapıyor
DasDas yeni sezonda ‘Açık İlişki’ ile sahneye hızlı giriş yapıyor
Sanat, kültür ve gastronomide buluşma noktaları
Sanat, kültür ve gastronomide buluşma noktaları
Zorlu PSM 600 bine yakın sanatseveri bin 134 etkinlikte buluşturdu!
Zorlu PSM 600 bine yakın sanatseveri bin 134 etkinlikte buluşturdu!
Sabancı Vakfı Film Yarışması “eğitimde eşitsizliklere kayıtsız kalma” diyor
Sabancı Vakfı Film Yarışması “eğitimde eşitsizliklere kayıtsız kalma” diyor