80 genç müzisyen Avrupa sahnesine hazırlanıyor
Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası yoğun bir kampın ardından Hamburg, Prag, Viyana ve Bratislava’da konser verecek.
Şef Cem Mansur yönetiminde, 16-22 yaş arası konservatuvar öğrencilerinden seçilen 80 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Sabancı Vakfı’nın ana desteğiyle Sabancı Üniversitesi’nde kampa girerek 2025 konserlerine hazırlanıyor. Orkestra, Hamburg’daki Elbphilharmonie’de Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde sahne alacak, Prag Viyana ve Bratislava’da da çalacak. Genç piyanist İlyun Bürkev’in solist olacağı konserlerde orkestra içinden seçilen yetenekler de parlayacak. Kamp süresince Berlin Filarmoni üyesi Hande Küden ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık gençlerle deneyim paylaşacak.
Konser programı
28 Ağustos 2025 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi; 29 Ağustos 2025 Bursa Merinos Kültür Merkezi; 30 Ağustos 2025 Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu (Zafer Bayramı); 2 Eylül 2025 Hamburg Elbphilharmonie Almanya; 4 Eylül 2025 Prag Smetana Hall Çekya; 6 Eylül 2025 Bratislava Radyo Salonu Slovakya; 7 Eylül 2025 Viyana MuTh Salonu Avusturya.
Repertuvar
Britten’ın “Peter Grimes” operasından Dört Deniz Ara Müziği, Grieg’in Piyano Konçertosu, Cem Esen’in Sarcasm eseri ve Beethoven’ın 5. Senfonisi…