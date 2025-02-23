Adana’da çok renkli bir şölen: Portakal Çiçeği Karnavalı

İlk olarak 2013 yılında düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, “sevgi ve dostluk şemsiyesi” altında milyonlarca insanı bir araya getirdi, her yıl büyüyen katılımla Adana’nın kültürel takviminde önemli bir yer edindi. Adana’nın kendine has lezzetleri, tarihi mekânları ve misafirperver insanları, karnavalın başarısında en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu sene 4-13 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, “Dünya Çocukları” temasıyla konuklarını bekliyor.

Dünya çocukları buluşması

Karnavalın bu yılki “Dünya Çocukları” teması, uluslararası bir perspektifle düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapacak. Çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici ve öğretici programlar; onların fiziksel, zihinsel ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunacak atölye çalışmaları, sanat eğitimi ve interaktif gösterilerle dolu olacak. Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya'nın dört bir yanından gelecek çocuklarımızla, barış, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştireceğiz. Onlar geleceğimizin umutları ve bu karnaval, çocuklarımızın potansiyelini ortaya koymaları için harika bir platform olacak” diyor.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt

Çok yönlü program

Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulacak konser sahnelerinde, yerli ve yabancı birçok popüler sanatçı, dev kostümlerle gerçekleştirilecek renkli geçit törenleri, sokak sanatları gösterileri ve canlı performanslar, kentin sokaklarını âdeta bir sahneye dönüştürecek. Etkinlik alanlarında çocuklara yönelik çizgi film karakterlerinin tiyatro gösterileri, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yanı sıra interaktif atölye çalışmaları da yer alacak. Spor, gastronomi ve tasarım gibi alanlarda düzenlenecek yarışmalar ve sergiler, ziyaretçilere hem eğlence hem de kültürel birikim sunmayı hedefliyor. Özellikle Portakallı Lezzetler Yarışması, yerel ve uluslararası mutfakların renkli buluşmasına zemin hazırlayacak.

Ekonomik ve turistik katkı

Karnaval, sadece kültürel bir etkinlik olmanın ötesinde, Adana’nın tanıtımında ve ekonomik canlılığında da önemli bir rol oynuyor. Şehirde düzenlenecek olan karnaval etkinlikleri, bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarırken, yerel esnaf ve işletmeler için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Adana’nın zengin gastronomik mirası, tarihî mekanları ve doğa sporları alanları, karnaval süresince artan turist akışıyla daha geniş kitlelere tanıtılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında yer alan etkinlik, Adana’nın ulusal ve uluslararası arenadaki imajını güçlendirirken, şehrin kültürel zenginliğini de gözler önüne serecek. Karnaval süresince kurulacak özel kamp ve karavan alanları, doğa sporlarına meraklı ziyaretçilere de alternatif aktiviteler sunarak, kentin dört bir yanındaki farklı mekanlarda etkinliklerin bütünleşmiş bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyacak.

Tüm detaylar ve güncel gelişmeler için www.nisandaadanada.com adresi ile karnavalın resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.