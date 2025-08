Akbank Caz’da yıldızlar buluşuyor

Takip Et

Türkiye’nin en uzun soluklu ve prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 35. yılında “Şehrin Caz Hali” mottosuyla müzikseverlerle bir kez daha buluşuyor. 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Akbank Sanat ve BKM iş birliğiyle düzenlenecek festival, 35 yıldır şehrin müzikal hafızasında iz bırakan bir gelenek olarak, dünya çapında ünlü sanatçıları ve yerel yetenekleri İstanbul’un çeşitli sahnelerinde buluşturacak. 200’den fazla müzisyeni ağırlamaya hazırlanan festivalin merakla beklenen yeni isimleri açıklandı. Grammy ödüllü virtüözlerden deneysel projelere, Afro-Küba ritimlerinden İskandinav cazına, yerel sahneden yükselen yıldızlara kadar geniş bir yelpazede sunulan program, cazın sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

İşte konuklar

Festivalin en dikkat çekici isimlerinden biri, Grammy ve Latin Grammy ödüllü Brezilyalı piyanist ve vokalist Eliane Elias. Brezilya müziğinin sıcak tınılarını cazın sofistike dokusuyla birleştiren Elias, virtüöz piyano performansları ve vokaliyle 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne alacak.

Bir diğer yıldız isim ise “stretch music” kavramının öncüsü, trompetçi, besteci ve prodüktör Chief Adjuah (eski adıyla Christian Scott). İki kez Edison Ödülü kazanmış ve altı kez Grammy’ye aday gösterilmiş Adjuah, müzik türlerini birleştiren yenilikçi yaklaşımıyla 2 Ekim’de Zorlu PSM’de cazın geleceğine dair bir yolculuk sunacak.

Küba’nın müzikal mirasını cazla buluşturan Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez ikilisi, 8 Ekim’de Babylon’da Afro-Küba ritimlerinin perküsyon ve vokal zenginliğini sahneye taşıyacak.

Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi, aktivist kimliğiyle de tanınan bir sanatçı olarak triosuyla “barış için şarkılar” temalı bir konserle 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde sahnede olacak.

Flamenko da var

Flamenko’yu modern ve deneysel bir yaklaşımla yeniden yorumlayan İspanyol prodüktör Raül Refree, El Espacio Entre albümünü 28 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşturacak.

Cazın klasik üçlü formatını yeniden canlandıran Önder Focan & Yavuz Darıdere “Legendary Hammond Trio”, genç müzisyen konukları Taha Maral ve Ceren Temel ile 5 Ekim’de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde renkli bir caz akşamı yaşatacak.

Festivalin en özel projelerinden biri, usta perküsyoncu Adam Rudolph’un “Invisible Threads” adlı çalışması. Okay Temiz ve Hacı Tekbilek gibi Türk müzik sahnesinin efsanelerini, Sumru Ağıryürüyen, Özlem Kaya gibi isimlerle bir araya getiren proje, müziğin kültürlerarası iyileştirici gücünü 8 Ekim’de ARTER sahnesinde yansıtacak. Polonya’nın jazz-noir temsilcisi Niechęć, karanlık ve sinematik tınılarıyla 2 Ekim’de Frankhan’da, Hindistan doğumlu DJ ve prodüktör Jitwam ise hip-hop, house ve soul etkili DJ setiyle 3 Ekim’de All Night Jazz gecesinde dans dolu bir gece sunacak. Multi-enstrümanist Dilan Balkay, trompet ve vokalleriyle duygu yüklü melodilerini 7 Ekim’de Bova’da, New York ve İstanbul arasında müzik hayatını sürdüren davulcu Ömercan Şakar, Project OM 4.0 ile 7 Ekim’de Nardis’te sahne alacak.

İskandinav cazı

Caz ve tiyatroyu birleştiren Sinem İslamoğlu Group, neo-soul tınılarını 7 Ekim’de Pera 77’de dinleyicilere sunacak. İskandinav cazının devlerinden RYMDEN, melankolik ve atmosferik besteleriyle 8 Ekim’de Zorlu PSM’de, arpın modern temsilcisi Brandee Younger, Alice Coltrane’in restore edilmiş arpıyla kaydettiği Gadabout Season albümüyle 11 Ekim’de aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Dark jazz akımının öncülerinden Bohren Und Der Club Of Gore, 11 Ekim’de Borusan Müzikevi’nde karanlık ve atmosferik bir deneyim sunarken, Kuzey Hindistan müziği, caz ve hip-hop’u birleştiren Jaubi, 9 Ekim’de Salon İKSV’de sahne alacak.

Avrupa cazının genç yeteneği Kinga Głyk, bas gitarıyla 10 Ekim’de Frankhan’da, buzukinin cazla buluştuğu nadir bir proje olan Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou ise 1 Ekim’de ARTER’de olacak. Piyanist Aaron Parks’ın Little Big grubu, türler ötesi modern yaklaşımıyla 12 Ekim’de Zorlu PSM’de festivali kapatacak.

Biletler Biletix üzerinden satışa sunuluyor.