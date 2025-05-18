Anadolu’nun bitki mirası Salt Beyoğlu’nda hayat buluyor

Salt Beyoğlu’nun Mutfak alanında kapılarını açan “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğini botanik illüstrasyon sanatıyla gözler önüne seriyor. Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın ev sahipliği yaptığı sergi, Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 eserini bir araya getirerek, tahıllardan sebze-meyvelere, şifalı bitkilerden kültürel amaçlarla kullanılan türlere kadar geniş bir yelpazede Anadolu’nun bitki mirasını tanıtıyor.

Eserler, Anadolu’nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını yansıtan bir ortak mirası temsil ediyor. Sergi, iklim krizi ve sanayileşmiş tarım modellerinin tarımsal çeşitliliği tehdit ettiği bir dönemde, yerel bitki türlerinin genetik ve kültürel değerine vurgu yapıyor. Biyoçeşitliliğin ve gıda güvenliğinin korunmasında bu mirasın hayati rolü, serginin temel mesajları arasında yer alıyor.

At Kasnağı Ferula communis L. NurcihanKahraman’ın izniyle

Zengin içerik

“Anadolu’nun Bitki Mirası”, yalnızca botanik illüstrasyonlarla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler ve nadir eserlerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bu kaynaklar, geçmişten günümüze bitki bilimi ve botanik ressamlığının gelişimini gözler önüne sererken, botanik illüstrasyonların bilimsel bilgi üretimindeki katkısını da vurguluyor. Sergi, sanat ve bilimi birleştirerek ziyaretçilere Anadolu’nun bitki dünyasına derinlemesine bir yolculuk vadediyor.

Eşekdikeni Carduus nutans L. Ayşe Didem Demir’in izniyle

Küresel bir program

Sergi, American Society of Botanical Artists tarafından koordine edilen ve 30 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında düzenleniyor. Flora Araştırmaları Derneği’ne bağlı Bitki Ressamları Komitesi (BİRET) tarafından hayata geçirilen proje, 2005’ten bu yana floristik botanik alanında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten derneğin uzmanlığını yansıtıyor. Eureko Sigorta’nın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, 10 Ağustos 2025 tarihine kadar Salt Beyoğlu’nda ziyaret edilebilir.

Ayrıntılı bilgi ve ziyaret detayları için: saltonline.org.