Ankara’da bahar üç yıl aradan sonra yine festivalle geliyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 36 yıl Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği,

Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 37.si üç yıllık bir aradan sonra 4-28 Nisan tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerle depremzedeler yararına buluşacak. Ülkemizde yaşanan büyük acıya, zorluklara rağmen sanatın var olması gerekliliğine ve müziğin iyileştirici gücüne olan inanç ile hazırlanan 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde başta ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak üzere Azerbaycan, İtalya, İspanya, İngiltere, Endonezya, Tayvan, Çekya, ABD, Makedonya, Hırvatistan, Çin’den klasik müzik ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 13 ülkeden 355’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak. 37. Festival’de senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser ve gösteri ile dört gitar ustalık sınıfı ve bir bale atölye çalışması gerçekleşecek.

Festival afişi Sevda – Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen “37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali” Afiş Yarışması’nda oybirliği ile birinciliğe layık görülen Kayahan Kaya imzasını taşıyor.

Aynı ilkelerle devam ediyor

Açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması gibi ilkeler 37. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde de sürdürülüyor. Festival, 4 Nisan Salı akşamı Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası’nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azeri bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser ile açılacak 37. Festival, 27 Nisan akşamı keman sanatçısı Hande Küden solistliğinde AB Oda Orkestrası ve 28 Nisan Cuma akşamı ülkemizde ilk kez düzenlenen Dünya Koro Sempozyumu ortak etkinliği olan Endonezya’dan Batavia Madrigal Şarkıcıları konserleri ile sona erecek. Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerli ve yabancı kurumların katkıları ile düzenlediği, Sabancı Vakfı ve Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun Onur Üyesi olduğu 37. Festival, MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları olan Ana Sahne, Mavi Salon ve Tarihi Salon, Bilkent Konser Salonu ve Çankaya Sahne’de gerçekleştirilecek. Değişik fiyat kategorilerinin uygulanacağı, festivalin biletleri biletinial.com’da satışta.