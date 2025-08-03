Antakya’nın sokak lezzetleri Beyoğlu’nda hayat buluyor

Antakya İşi Sokak Lezzetleri, İstanbul’un en köklü ve hareketli semtlerinden Beyoğlu’nda, tarihi Balık Pazarı’nın renkli atmosferinde bulunuyor. 2024 yazında hizmete giren mekân, Antakya’nın zengin mutfak mirasını ve sokak lezzetlerini İstanbul’a taşımayı amaçlıyor. Antakya İşi Sokak Lezzetleri’nin menüsü, Antakya’nın geleneksel tariflerinden oluşan geniş bir yelpazeye sahip. Menüden bulunan lezzetler arasında lahmacun, humus, et şiş çeşitleri, kokoreç, midye tava, muhammara, babagannuş, mütebbel, zeytin kekik salatası, biber yoğurtlama ve kelle söğüş de yer alıyor. Restoranın odak noktasında, Hatay depremi sonrası işletmesi zarar gören meşhur humusçu İbrahim Usta’nın tarifleri yer alıyor. Mekân, bu tarifleri aslına sadık kalarak sunarken, modern sunum teknikleriyle de dikkat çekiyor.

İbrahim Usta humus hazırlıyor

Antakya İşi Sokak Lezzetleri, haftanın 7 günü 12:00-00:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayaküstü atıştırmalıklar için kokoreç ekmek ve midye gibi hızlı seçenekler sunan restoran, Balık Pazarı, Beyoğlu’nun Nevizade, Çiçek Pasajı ve Asmalı Mescit gibi kült bölgeleri arasında yer alıyor.