Antalya’da caz dinlemek başkadır

Tam yedi yıl geçmiş, Akra Caz Festivali’nin ilk etkinliğini izlediğimden bugüne. Antalya’da bir otelin caz festivali düzenlemesi ve dünyanın dört bucağında usta yorumcuları konuk etmesi çok önemliydi. İlk festivali dün gibi hatırlıyorum, 2018 yılıydı… Bu sene olduğu gibi otelin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde, Akdeniz’in ve Beydağları’ın eşsiz manzarası eşliğinde dinlemiştik harika yorumcuları. Yasmin Levy, Fransız grup Electro Deluxe ve tabii ki bu senede sahne alacak olan Fazıl Say, ilk etkinlikten aklımda kalanlar. İlk etkinliğin en özel gecelerinden biri de Çıplak Ayaklı Diva olarak hafızalarda iz bırakan Grammy ödüllü efsane isim Cesaria Évora’nın anısına düzenlenen “Cesaria Évora Gecesi”ydi.

Festivalin bu yılki slogan Şehirde Caz Var. Antalyalılar her konseri tıklım tıklım dolduruyor, ardından Jam Session’lara katılıyorlar. Yani şehir, bu festivali çoktan benimsemiş. Jam Session dedim, evet festivale ev sahipliği yapan Akra Hotel’in ana konser mekânının dışında bir de “Jam Session 251” isimli bir sahnesi var.

Festival 24 Mayıs Perşembe akşamı Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hâkim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant konseriyle başlamıştı, ben başka bir şehirde olduğum için maalesef gidemedim. Tabii ki ertesi akşam olan ikinci konseri de izleyemedim. Oysa sahnede trompetin önde gelen isimlerinden Lübnan asıllı Fransız müzisyen Ibrahim Maalouf vardı.

7. Antalya Akra Caz Festivali Larisa Dolina & Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası ile devam etti. Ben, ikinci hafta Antalya’ya gidebildim ve Aziza Mustafa Zadeh Jazz Trio ve Kerem Görsev “Lost Ghost” konserlerini izledim…

Oğluyla sahnedeydi

Repertuarında kendi bestelerinin yanı sıra sanatçının babası, usta müzisyen Vagif Mustafa Zadeh’in çalışmalarına da yer veren Azeri sanatçı Aziza Mustafa Zadeh’e harika konserinde Ralf Cetto (bas) ve Simon Zimbardo (vurmalılar) eşlik etti. Gecenin sürprizi, oğlu Ramız Han’ı da sahneye davet etmesiydi. Ramız Han’ın piyanodaki yorumları büyük beğeni topladı.

Kerem Görsev

Türkiye prömiyeri

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü “Lost Ghost”un Türkiye prömiyeri kapsamında sahnedeydi. Yurtdışında ve yurtiçinde sayısız sahnede yer almış, sanatçının henüz yayınlanmamış yeni bestelerini de seslendirdiği konserde Kerem Görsev, alanında usta müzisyenler; kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Bulut Gülen ile birlikte müzikseverlere unutulmaz bir caz gecesi yaşattı.

Ben, Pazar günü döndüm. 6 Haziran’da Judith Hill, 7 Haziran’da Akra Genç Caz, 8 Haziran’da Nubya Garcia konserleri vardı. Yarın ve Çarşamba günü ise son iki etkinlikte Akra Caz Festivali’nin vazgeçilmez ustası Fazıl Say sahne alacak.

Antalya’da açıkhavada caz dinlemenin keyfinin bir başka olduğunu bu kez de yaşadım… Sanatçıların kulağımı okşayan yorumları hâlâ kulaklarımda…