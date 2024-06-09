Venezuelalı sanatçının gözünden “İstanbullular”

İGA İstanbul Havalimanı, farklı kültürlerin karşılaştığı ve etkileşime girdiği bir sanat merkezi olma misyonuyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Çağdaş sanat platformu Zarastro Art ve İGA ART iş birliğiyle düzenlenen “İstanbullular” sergisinde, Venezuelalı sanatçı Jesús Briceño Reyes’in gözünden insan manzaralarına yer veriliyor.

31 Temmuz’a kadar İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali A-B Knuckle’daki İGA ART Galeri’de yer alan sergide, Briceño Reyes, kısa süreliğine dâhil olduğu İstanbulluların yaşantısına eserleriyle ayna tutmaya çalışıyor.

Derinlemesine bakmak

“İstanbullular” sergisiyle amacının “Durup düşünmemizi, insan deneyimine, farklı kültürlere ve dünyaya daha derinlemesine bakmamızı sağlamak” olduğunu belirten sanatçı, megakentin sakinlerinin gündelik yaşamını yansıtırken, izleyiciyi İstanbulluların birbirleriyle ve şehirle olan etkileşimlerine yakından bakmaya davet ediyor.

Sergide dış mekânı gösteren çalışmalarda çeşitli meslek erbabının yanı sıra farklı kesimlerden insanların birlikte bekleyişlerinin konu edildiği eserler öne çıkıyor. İç mekân işlerinde ise sanatçı, toplu taşıma araçlarında görebileceğimiz farklı insan tiplerine yoğunlaşıyor.

İstanbul’daki iç ve dış kamusal alanlarda ilgisini çeken anları fotoğrafla yakalayan Briceño Reyes, resimlerinde hayatın çetin şartlarının neden olduğu kırılganlıkları ortaya koyabilmek için narin bir malzeme olan kâğıdı kullanarak, karşıtlıkları vurgulayabilmek ve aslında bir bütünü oluşturduğunu göstermek amacıyla siyah beyaz çalışıyor. Eskizden bilinçli biçimde kaçınarak, sezgisel ve doğaçlama bir yaklaşımla tuvalinde bıraktığı boş alanlarla izleyicinin hayal gücünü davet ederek, anlara zamansızlık katıyor.

Jesús Briceño Reyes kimdir?

1986 yılında Venezuela’nın başkenti Karakas’ta doğan Briceño Reyes, lisans eğitimini Karakas Ulusal Sanat Üniversitesi’nde, yüksek lisans derecesini Goldsmiths, Londra Üniversitesi’nde ve Güzel Sanatlar Yüksek Lisansını ise University of the Arts London’da tamamladı. Sanatçının eserleri Venezuela, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki prestijli kurumlarda sergilendi. Latin Amerika Sanatı Müzesi (MOLAA), Çağdaş Sanatlar Enstitüsü (ICA) ve Trinity Buoy Wharf tarafından düzenlenen organizasyonlarda finalist seçildi. Çalışmalarını Ho Chi Minh Kenti, Vietnam’da sürdüren Briceño Reyes, aynı zamanda kamusal alanları canlandırmak için sanatı kullanan bir sivil toplum kuruluşunun da kurucusu.