Ata Demirer ile Gazino Günleri başlıyor

Komedi Gazinosu formatını sahnelere taşıyan Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğe, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisiyle ‘Ata Demirer Gazinosu’nu yeniden seyirci karşısında! Ata Demirer, daha önce “Tek Kişilik Dev Kadro 1” ve “Tek Kişilik Dev Kadro 2” adlı iki stand-up gösterisiyle 16 yıla yakın sahnede seyircisiyle buluşmuştu. Yeni seyircileri ve “Ata Demirer Gazinosu” bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri için provalara başlayan ve stüdyoda yoğun bir çalışma içinde olan Ata Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

Ata Demirer Gazinosu’nun ilk etkinliği 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Ardından 22 Şubat ve 15 Mart’ta Zorlu PSM’de, 20 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 1 Nisan’da Zorlu PSM’de ve 22 ve 23 Mart’ta ise Ankara Congresium’da şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatacak!