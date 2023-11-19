Bağdat Caddesi’nde yeni bir mekân: Ferida

Ferida Restaurant’ın gastronomi alanındaki iddiası bir hikâyeye dayanıyor. Restoranın kurucu ortaklarının büyük annelerinin kendi reçetesi olan ve geleneksel Boşnak mutfağının izlerini taşıyan tadım menüsü ve ‘Feride’ ismi; markanın ortaya çıkış hikâyesinin temelini oluşturuyor. Bu hikâyeyi hem profesyonel hem de doğru bir menüyle lezzet severlere sunmak isteyen Ferida İstanbul ekibi, mutfak danışmanlığını ünlü şef Murat Bozok’a teslim ediyor.

Geleneksel ve modern mutfak

Ferida Restaurant, geleneksel olduğu kadar modern dünya mutfağının lezzetlerine de menüsünde yer vermeye özen gösteriyor. Menüde öne çıkan imza yemekler arasında buffalo karnabahar, bademli köz patlıcan çorbası, ajvar dip gibi başlangıçlar; ana yemeklerde ördek confit, belluga tavuk ve limonlu levrek gibi lezzetler bulunuyor.

30 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Özbayrak ailesi Semco isimli şirketlerinin ardından bu sefer de gastronomi alanında Ferida markasıyla dünyada isimlerini duyurmak istiyor. Ferida’yı Dubai, Londra ve Los Angeles'ta da açmayı planlıyorlar.