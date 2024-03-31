“Bahar, müzikle daha güzel”, Uluslararası Ankara Müzik Festivali başlıyor

Müziğin iyileştirici gücüne ve sanatın var olması gerekliliğine olan inanç ve sorumlulukla Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından hazırlanan 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali başta ülkemizin yetiştirdiği sanatçılarımız olmak üzere Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya‘dan senfonik konser, modern bale, oda müziği ve caz kategorilerinde klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 12 ülkeden 300’ü aşkın sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

Türkiye’de çoksesli müziği tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile Ankara’nın kültür sanat hayatını zenginleştirmiş bir sivil toplum örgütü. Vakıf faaliyetlerini Onur Ödülü Altın Madalyası, burslar, CD ve kitap yayınları, koroları ve korolara mekân sponsorlukları, ülke genelindeki etkinliklere ve klasik gitar dünyasına katkıları, uluslararası işbirlikleri, Avrupa Festivaller Birliği ve Uluslararası Gençlik Müzik Örgütü (JMI) Türkiye üyelikleri ile sürdürüyor.

38. festival, 4 Nisan Perşembe akşamı Vakıf kurucusu Cenap And anısına şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve uluslararası ödül ve başarıları ile ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli klasik gitaristlerden Özberk Miraç Sarıgül solistliğinde Cemal Reşit Rey’in Gitar Konçertosu’nun eksiksiz halinin ilk seslendirilişi ile açılacak.

Vakfın duayen Başkanı Mehmet Başman anısına 38. Festival kapanış konseri ise 30 Nisan Salı akşamı efsanevi Rus şef Vladmir Fedoseyev yönetimindeki Rusya'nın ve dünyanın en bilinen senfoni orkestralarından biri olan Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilecek. Gecenin solisti ise klasik müziğin tartışmasız en yetenekli sanatçılarından biri olan piyanist Andreï Korobeinikov.

Festival gelenekleri sürüyor

Açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, Türk bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması, konservatuvar öğrencileri ve profesyoneller için atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi gibi ilkeler ve gelenekler bu yılın programında da sürdürülüyor. 38. Festival etkinlikleri bu sene MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları, Bilkent Konser Salonu, Çankaya Sahne, Flow Digital Theater CerModern ve Resim Heykel Müzesi Salonu’nda gerçekleştirilecek.