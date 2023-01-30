Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Zamansız Ekoloji Ajandası çıktı

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 20. yılına özel olarak hazırlanan Zamansız Ekoloji Ajandası ve Mevsimsel Beslen Takvimi, bu yıl ekolojik dönüşüm yolunda atacağınız adımlara rehber olmayı amaçlıyor.

Buğday Hareketi, pazar tezgâhı olarak yolculuğuna başladığı günden beri ekolojik yaşam konusunda farkındalık yaratmak için çabalıyor. Oluşturduğu modeller ve yürüttüğü projelerle ekolojik yaşamın yayılmasında öncü rol üstleniyor.

Fanzinden bültene, dergiden rehber kitaplara ve sosyal medya paylaşımlarına kadar çok farklı medyalarda ekolojik yaşam bilgisinin yaygınlaşması için çalışan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, geleneksel Ekoloji Ajandası’nı her yıl kullanılabilecek Zamansız Ajanda’ya dönüştürdü. Buğday Derneği, 20. yılına özel olarak yayınladığı Zamansız Ekoloji Ajandası’nda, dönüşüm yolunda biriktirdiği ekolojik yaşam bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Yıl sonunda dönüp bakacağınız, kendinizle ilgili verileri topladığınız bir veri bankası olan Zamansız Ekoloji Ajandası, yaşamınızı dönüştürmek üzere hedefler koymanız ve bu hedefleri her ay gözden geçirmeniz için yapacağınız ön hazırlıklar konusunda size yardımcı olacak. Ajanda’da size rehberlik edecek bilgileri hayatınıza geçirirken kendi yaşam tarzınıza ve tercihlerinize uygun formüller geliştirdiğinizi fark edeceksiniz.

Ajandada neler var?

Zamansız Ekoloji Ajandası, dört mevsime ithafen dört ana başlıktan oluşuyor. Her biri farklı renklerle belirtilen bölümlerde zehirsiz sofralar, ekolojik seyahat gibi dönüşüm alanlarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Tolga Demirel, Aslı Erdursun ve Neval Ergün’ün illüstrasyon ve desenleriyle zenginleşen Ajanda’da, doğanın döngülerine göre hazırlanmış Doğa Takvimi ile birlikte mevsiminde yetişen meyve sebzeleri görebileceğiniz Mevsimsel Beslen Takvimi yıl boyunca yapacağınız seçimlerinize yön verecek. Ayrıca Buğday Hareketi’nin kurucusu Victor Ananias’ın ‘Arife Tarif’ kitabından sağlıklı bir yemek reçetesi de her ay mutfağınızı şenlendiriyor.