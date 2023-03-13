Çellist Ezgi Karakuş’un depremzedeler için yardım konseri dijital biletleri satışta

ABD'de yaşayan Türk çellist Ezgi Karakuş tarafından deprem felaketi sonrası organize edilen yardım konseri, 15 Şubat’ta, Kansas City'de, The Ship adlı mekânda gerçekleşti. Konser sayesinde depremzedeler ABD'de 40 bin dolardan fazla para için toplandı. Ezgi Karakuş, Ensemble Iberica ve Sahneport iş birliğiyle kayda alınan konser, bilet geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 19 Mart’tan itibaren süresiz olarak Sahneport'tan izlenebilecek.

Bilet satışından elde edilecek tüm gelir, Ezgi Karakuş tarafından toplanan 40 bin doların üzerine eklenip sürdürülebilir bir bağış modeli yaratılarak Ahbap'a bağışlanacak.